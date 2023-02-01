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ЭКОНОМИКА РБ
ЛЕСХОЗЫ ПРЕДЛОЖАТ БЕЛОРУСАМ СРУБЫ ДОМОВ И БАНЬ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
09:21 02.02.2023
Лесхозы предложат белорусам срубы домов и бань по доступным ценам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, ознакомиться с образцами уже в скором времени можно будет на фирменных торговых площадках лесхозов под брендом "Лесной домик".
Настоящие лесные подворья появятся в Минске по адресу Логойский тракт, 52. Ожидается, что они заработают до конца февраля.
"ГПЛХО со всей страны предложат белорусам вживую ознакомиться с образцами срубов домов и бань, мини-домиков для своих питомцев, беседками, качелями и другой продукцией, производимой лесхозами. Все образцы можно будет потрогать, а понравившиеся домики, беседки, бани заказать прямо на месте", - заверили в пресс-службе.
Отмечается, что продажа готовых деревянных домов - пилотный проект, реализуемый в отрасли. Лесхозы ставят перед собой несколько задач: вернуть моду на деревянное домостроение в Беларуси и сделать дома, производимые из отечественного сырья, доступными для наших граждан.
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