ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

18:00 01.02.2023 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 февраля 2023 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br155,94 (ранее Br151,80), серебро – Br1,88 (ранее Br2,01), платина – Br81,74 (ранее Br89,24); палладий – Br131,29 (ранее Br149,84); родий – Br958,19 (ранее Br997,17), рутений – Br38,10 (ранее Br40,65); иридий – Br376,91 (ранее Br394,04), осмий – Br32,77 (ранее Br33,53). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.