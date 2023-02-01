С 1 февраля Новокрупский лесхоз реорганизован, а его земли вошли в состав земель лесного фонда Крупского лесхоза. Это предусмотрено постановлением Совмина от 30 декабря 2022 г. № 975 «Об изменении границ участков лесного фонда».

Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, решение было принято в целях совершенствования деятельности в сфере лесного хозяйства, повышения эффективности работы лесохозяйственных учреждений, надлежащей охраны и рационального использования лесов.

Таким образом, в лесной отрасли снова стало 98 лесхозов.

Новокрупский лесхоз (ранее - Крупский военный лесхоз) вошел в систему Министерства лесного хозяйства в конце 2020 года. Из-за незначительной площади лесхоза учреждение не смогло полноценно обеспечить производственно-хозяйственную деятельность, что и повлекло за собой принятие решения о реорганизации.