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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ФЕВРАЛЯ НОВОКРУПСКИЙ ЛЕСХОЗ РЕОРГАНИЗОВАН
17:59 01.02.2023
С 1 февраля Новокрупский лесхоз реорганизован, а его земли вошли в состав земель лесного фонда Крупского лесхоза. Это предусмотрено постановлением Совмина от 30 декабря 2022 г. № 975 «Об изменении границ участков лесного фонда».
Как сообщает Telegram-канал Минлесхоза, решение было принято в целях совершенствования деятельности в сфере лесного хозяйства, повышения эффективности работы лесохозяйственных учреждений, надлежащей охраны и рационального использования лесов.
Таким образом, в лесной отрасли снова стало 98 лесхозов.
Новокрупский лесхоз (ранее - Крупский военный лесхоз) вошел в систему Министерства лесного хозяйства в конце 2020 года. Из-за незначительной площади лесхоза учреждение не смогло полноценно обеспечить производственно-хозяйственную деятельность, что и повлекло за собой принятие решения о реорганизации.
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