ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.02.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ЗАПУСКАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ФСЗН»


17:10 01.02.2023

Министерство труда и социальной защиты с 1 февраля 2023 года запускает мобильное приложение по оперативному контролю за уплатой взносов и продолжительностью страхового стажа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, мобильное приложение «ФСЗН» (Фонд соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты) – это новый формат информационного взаимодействия с гражданами, которые являются участниками системы государственного социального страхования.

Мобильное приложение позволит в удобном для пользователя месте и в любое время получить:

доступ к информации, содержащейся на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС) - это данные свидетельства социального страхования, сведения о периодах трудовой деятельности и работодателях, в том числе периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам. С 1 июля 2019 года в Фонд поступают расширенные сведения о трудовой биографии работника, которые практически идентичны информации, содержащейся в трудовой книжке: наименование профессии рабочего/должности служащего, наименование структурного подразделения, основание увольнения и др. (поступают в Фонд при приеме на работу либо увольнении с работы);

возможность контролировать своего работодателя в части начисления и уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное и социальное страхование – размеры таких взносов и периоды их уплаты (поступают в Фонд ежеквартально);

информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 1 января 2003 года, которая рассчитывается на основании информации, содержащейся в ИЛС.

Страховой стаж – это гарантия формирования прав на получение трудовой пенсии. При достижении пенсионного возраста в 2023 году (женщины – 58 лет, мужчины – 63 года) страховой стаж должен составлять не менее 19 лет, в 2024 – 19,5 лет, в 2025 – 20 лет.

Мобильное приложение Фонда доступно для скачивания на платформе Google Play. В дальнейшем появится возможность для скачивания и на других площадках.

В период с 1 по 28 февраля 2023 года будет проводится изучение информационных потребностей пользователей приложения. Все возникающие вопросы и предложения можно присылать по адресу: .
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
валюта курс
EUR 2.8956
USD 2.6744
RUB 3.8102
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9050 +0.0008
USD 2.6780 +0.0036
RUB 3.8179 +0.0077
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8850 2.9000
USD 2.6770 2.6820
RUB 2.8000 3.8200
подробнее

Конвертация в банках
на 01.02.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0850
EUR/RUB 76.0000 101.5000
USD/RUB 70.0000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте