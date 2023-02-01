Министерство труда и социальной защиты с 1 февраля 2023 года запускает мобильное приложение по оперативному контролю за уплатой взносов и продолжительностью страхового стажа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, мобильное приложение «ФСЗН» (Фонд соцзащиты населения Министерства труда и социальной защиты) – это новый формат информационного взаимодействия с гражданами, которые являются участниками системы государственного социального страхования.

Мобильное приложение позволит в удобном для пользователя месте и в любое время получить:

доступ к информации, содержащейся на его индивидуальном лицевом счете (ИЛС) - это данные свидетельства социального страхования, сведения о периодах трудовой деятельности и работодателях, в том числе периодах выполнения работ по гражданско-правовым договорам. С 1 июля 2019 года в Фонд поступают расширенные сведения о трудовой биографии работника, которые практически идентичны информации, содержащейся в трудовой книжке: наименование профессии рабочего/должности служащего, наименование структурного подразделения, основание увольнения и др. (поступают в Фонд при приеме на работу либо увольнении с работы);

возможность контролировать своего работодателя в части начисления и уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное и социальное страхование – размеры таких взносов и периоды их уплаты (поступают в Фонд ежеквартально);

информацию о продолжительности страхового стажа, сформированного с 1 января 2003 года, которая рассчитывается на основании информации, содержащейся в ИЛС.

Страховой стаж – это гарантия формирования прав на получение трудовой пенсии. При достижении пенсионного возраста в 2023 году (женщины – 58 лет, мужчины – 63 года) страховой стаж должен составлять не менее 19 лет, в 2024 – 19,5 лет, в 2025 – 20 лет.

Мобильное приложение Фонда доступно для скачивания на платформе Google Play. В дальнейшем появится возможность для скачивания и на других площадках.

В период с 1 по 28 февраля 2023 года будет проводится изучение информационных потребностей пользователей приложения. Все возникающие вопросы и предложения можно присылать по адресу: .