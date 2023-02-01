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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 3,2 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ


17:03 01.02.2023

Бюджет Гродненской области в январе-декабре 2022 года пополняли более 667 тыс. плательщиков, в том числе 15,8 тыс. организаций, 27,9 тыс. индивидуальных предпринимателей и 624,1 тыс. физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в консолидированный бюджет области поступило 3230,2 млн рублей. Выполнение плана составило 102,5%. В доход республиканского бюджета поступило 1128,2 млн рублей, или 103,7%, в местные бюджеты – 2102,0 млн рублей, или 101,9%.

В разрезе доходных источников наибольший удельный вес занимают: акцизы (28,7%), подоходный налог (24,7%), налог на прибыль (13,2%).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 94,1%, или 3039,0 млн рублей.

Поступления от индивидуальных предпринимателей сложились в размере 92,2 млн рублей, или 2,9%, физическими лицами внесено в бюджет 98,5 млн рублей, или 3,0%.
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