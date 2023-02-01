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ЭКОНОМИКА РБ


КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ ЗА 2022 ГОД ВЫРОСЛО ДО 11,7 МЛН


16:39 01.02.2023

На 1 января 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в Беларуси составило 11 770 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,2 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,6 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.

Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.

За отчетный период введены в эксплуатацию 695 базовых станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 98,0 процентов.

Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет за 2022 год составило 9 331,5 с проникновением услуг в 100,8 ед. на 100 жителей.
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