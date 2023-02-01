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ЭКОНОМИКА РБ


МАГАЗИН В КИРОВСКЕ ПРОДАВАЛ ПРОСРОЧЕННЫЕ ТОВАРЫ И ЗАВЫШАЛ ЦЕНЫ


15:46 01.02.2023

При проверке магазина в Кировске выявлены многочисленные факты продажи просроченных товаров и завышения цен.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, проверка магазина показала, что в реализации находились 12 наименований колбасных изделий и мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности (некоторые из них были просрочены более чем на 70 суток).

Кроме того, в торговом объекте установлены факты завышения предельных торговых надбавок на мясо птицы и отсутствие ценников более чем на 20 наименований товаров.

Также покупателям предлагались 19 наименований товаров без необходимой маркировки и документов об их приобретении и качестве.

Комитетом госконтроля Могилевской области работа торгового объекта приостановлена.

Всего в январе нынешнего года Комитетом госконтроля Могилевской области различные нарушения выявлены в 12 торговых объектах, при этом в 7 магазинах установлены факты завышения цен.

Субъектам выданы рекомендации и предписания. Ими оперативно приняты меры по устранению выявленных нарушений.
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