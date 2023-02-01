В 17 лесхозах Беларуси проведут эксперимент по созданию отделов охраны и защиты леса. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.

«Главная цель - повысить эффективность ведения лесного хозяйства на местах, минимизировать различного рода нарушения», - говорится в сообщении.

Сейчас в Минлесхозе обсуждают особенности формирования отделов.

Планируется, что в состав отделов войдут не менее 4 человек. Их основной задачей станет проведение полевых мероприятий.

В целях мобильности и оперативности в выполнении задач за отделами закрепят служебный транспорт.