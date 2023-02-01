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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛЕСХОЗАХ БЕЛАРУСИ ПРОВЕДУТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ ОТДЕЛОВ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСА
14:47 01.02.2023
В 17 лесхозах Беларуси проведут эксперимент по созданию отделов охраны и защиты леса. Об этом сообщает Telegram-канал Минлесхоза.
«Главная цель - повысить эффективность ведения лесного хозяйства на местах, минимизировать различного рода нарушения», - говорится в сообщении.
Сейчас в Минлесхозе обсуждают особенности формирования отделов.
Планируется, что в состав отделов войдут не менее 4 человек. Их основной задачей станет проведение полевых мероприятий.
В целях мобильности и оперативности в выполнении задач за отделами закрепят служебный транспорт.
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