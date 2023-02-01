|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.02.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО АБОНЕНТОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ В БЕЛАРУСИ ЗА 2022 ГОД ВЫРОСЛО ДО 11,77 МЛН
14:32 01.02.2023
На 1 января 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в Беларуси составило 11 770 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 127,2 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,6 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.
Активно развивалась сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе.
За отчетный период введены в эксплуатацию 695 базовых станций стандарта LTE, что позволило увеличить охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи данного стандарта до 98,0 процентов.
Развитие сетей сотовой подвижной электросвязи третьего и четвертого поколения обеспечивает стабильный рост абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет: количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет за 2022 год составило 9 331,5 с проникновением услуг в 100,8 ед. на 100 жителей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.02.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 01.02.2023
Курсы в банках
на 01.02.2023
Конвертация в банках
на 01.02.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте