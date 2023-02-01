С 1 февраля 2023 г. на портале Министерства по налогам и сборам функционирует новый электронный сервис «Книга учета доходов и расходов плательщиков УСН».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, посредством этого сервиса плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) могут вести учет в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в онлайн-режиме в личном кабинете плательщика и представлять автоматически сформированные на основании данных такого учета декларации по налогу при УСН.

Отмечается, что сервис функционирует в режиме опытной эксплуатации.