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ЭКОНОМИКА РБ
МНС БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛО ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ УСН
14:09 01.02.2023
С 1 февраля 2023 г. на портале Министерства по налогам и сборам функционирует новый электронный сервис «Книга учета доходов и расходов плательщиков УСН».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, посредством этого сервиса плательщики упрощенной системы налогообложения (УСН) могут вести учет в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, в онлайн-режиме в личном кабинете плательщика и представлять автоматически сформированные на основании данных такого учета декларации по налогу при УСН.
Отмечается, что сервис функционирует в режиме опытной эксплуатации.
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