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ЭКОНОМИКА РБ
ШИРИНА ВНЕШНЕГО КАНАЛА ДЛЯ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ЗА 2022 ГОД В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 530 ГБИТ/С
13:15 01.02.2023
В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет за 2022 год увеличена на 530 Гбит/с и составила на 1 января 2023 г. 2 760 Гбит/с.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, с целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше.
По состоянию на 1 января 2023 г. количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 2 910,6 тыс. и возросло с начала года более чем на 71,7 тысяч.
Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3 126,9 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа в интернет на 100 жителей составил 33,8 ед.
Стоит отметить активное развитие услуги телевидения по интернет-протоколу в 2022 году. За январь-декабрь количество абонентов IP-телевидения увеличилось по сравнению с началом года на 151 тыс. и составило 2 484,3 тыс. абонентов.
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