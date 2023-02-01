В Беларуси ширина внешнего канала для доступа в интернет за 2022 год увеличена на 530 Гбит/с и составила на 1 января 2023 г. 2 760 Гбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, с целью модернизации существующих сетей передачи данных для улучшения качества и объема предоставляемых услуг продолжались работы по подключению абонентов с применением технологии пассивных оптических сетей (GPON), позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 100 Мбит/с и выше.

По состоянию на 1 января 2023 г. количество абонентов, подключенных по данной технологии, составило порядка 2 910,6 тыс. и возросло с начала года более чем на 71,7 тысяч.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к интернету составило 3 126,9 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа в интернет на 100 жителей составил 33,8 ед.

Стоит отметить активное развитие услуги телевидения по интернет-протоколу в 2022 году. За январь-декабрь количество абонентов IP-телевидения увеличилось по сравнению с началом года на 151 тыс. и составило 2 484,3 тыс. абонентов.