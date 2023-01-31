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ЭКОНОМИКА РБ
НОВАЯ УСЛУГА ИЗ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНА НА ЕПЭУ
11:58 01.02.2023
На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 31 января 2023 года доступна новая электронная услуга общегосударственной автоматизированной информационной системы 3.49.02 «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства» (электронная услуга ОАИС 3.49.02).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, услуга ОАИС 3.49.02 предоставляется платно, согласно действующему прейскуранту государственным органам, юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям по доступу с нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля).
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