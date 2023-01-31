ЭКОНОМИКА РБ

НОВАЯ УСЛУГА ИЗ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ПАСПОРТОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДОСТУПНА НА ЕПЭУ

11:58 01.02.2023 На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) с 31 января 2023 года доступна новая электронная услуга общегосударственной автоматизированной информационной системы 3.49.02 «Предоставление сведений из электронного паспорта транспортного средства» (электронная услуга ОАИС 3.49.02). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, услуга ОАИС 3.49.02 предоставляется платно, согласно действующему прейскуранту государственным органам, юридическим и физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям по доступу с нестрогой аутентификацией (с использованием логина и пароля).