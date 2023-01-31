Инспекцией МНС по Мозырскому району в ходе последующего этапа камеральной проверки в отношении ООО, осуществлявшего деятельность в сфере строительства, установлены факты выплаты в период 2019-2021 гг. семи наемным работникам заработной платы «в конвертах», которая в 1,5 и более раз превышала их официальную заработную плату.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС, в ходе проведения опросов наемные лица пояснили, что при заключении контрактов заработная плата была указана в сумме 400 рублей в месяц. Фактически заработная плата была значительно выше, зависела от объема выполненных работ и составляла от 700 до 2000 рублей.

Инспекцией в адрес ООО направлено уведомление с предложением добровольно уплатить подоходный налог с физических лиц с выплаченных денежных средств работникам.

Предприятие в добровольном порядке внесло в бюджет подоходный налог с физических лиц.

Информация о выявленном факте выплаты заработной платы «в конверте» передана в территориальные подразделения государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах» для рассмотрения вопроса о взыскании причитающихся отчислений от выплаченных работникам доходов.