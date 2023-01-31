За неделю число объявлений о продаже квартир выросло почти на 6%, а цены же вели себя по-разному.

Как пишет Realt, за неделю, с 23 по 30 января, ряд столичных агентств повысили цены в своих объявлениях о продаже преимущественно 3-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю вырос на 0,1% и составил $1238. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1455, что на 1,8% больше, чем в прошлый понедельник, за счет размещения новых объявлений с более высокими средними ценами относительно прошлого периода.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt выросло на 5,7% - с 15 до 15,9 тысячи. База пополнилась по всем сегментам, однако сильнее всего увеличилось количество 1- и 2-комнатных квартир (+6,3% в обоих случаях к прошлому понедельнику).

Основной рост предложения отмечался в Первомайском районе — плюс 16%. В Октябрьском рост составил 8%. В разы меньше выросло количество объявлений в Советском, Партизанском, Фрунзенском и Московском. В остальных число выставленных на продажу квартир снизилось.

Средние цены «однушек» и «двушек» снизились на 0,6% и 0,2% соответственно. Цены 3- и 4-комнатных квартир за неделю, напротив, выросли.

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра отмечался в Первомайском районе — плюс 1.5%. В остальных динамика варьировалась в пределах +/-0,7%.