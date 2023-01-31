В 2022 году субъектами хозяйствования негосударственного сектора экономики сформировано 60,5% доходов консолидированного бюджета Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, данными плательщиками за 2022 год уплачено в бюджет 3 407,3 млн рублей налогов и платежей. От организаций поступило 3 240,5 млн рублей, или 57,5%. Индивидуальные предприниматели уплатили 166,8 млн рублей, или 3,0%.

За 2022 год платежи субъектов хозяйствования негосударственного сектора приросли на 8,7% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. В абсолютной сумме прирост составил 271,7 млн рублей.