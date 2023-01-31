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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИП «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОЗДАСТ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
09:33 01.02.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 31 января 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «БайкалГрупп».
Как сообщает сайт парка, компания с китайским капиталом создаст в парке транспортно-логистический центр.
Резидент парка планирует оказывать складские и логистические услуги, включая хранение, упаковку, трекинг, маркировку и другие. Поставки товаров будут осуществляться в страны Евразийского экономического союза.
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