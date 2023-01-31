На сегодня в Беларуси сеть почтовой связи насчитывает более 4 тыс. объектов почтовой связи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, лицензию на оказание услуг почтовой связи общего пользования по пересылке почтовых отправлений, приему подписки на печатные средства массовой информации и их доставке имеют 28 операторов почтовой связи, из них 21 – на услуги по пересылке почтовых отправлений, 7 – на прием подписки на печатные средства массовой информации и их доставки.

Беларусь в рейтинге индекса почтового развития (Integrated Index for Postal Development) Всемирного почтового союза за 2022 год заняла 13 место среди 172 стран мира (в 2021 году Беларусь занимала 14 место из 168 стран). Указанный рейтинг дает обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость.

В Беларуси среди новшеств и достижений в сфере услуг почтовой связи, реализованных за последнее время на базе IT-технологий, способствующих повышению качества обеспечения жизнедеятельности населения стало развитие национальной почтовой электронной системы, расширение сети почтоматов, внедрение сервиса «Мобильный почтальон» и электронной авансовой системы для юридических лиц.

Национальная почтовая электронная система – это удобный и быстрый способ пересылки простых и заказных писем в электронной и гибридной форме с подтверждением факта вручения. Количество зарегистрированных пользователей в национальной электронной почтовой системе составило 2707 пользователей (130 юридических лиц, 34 индивидуальных предпринимателя и 2543 физических лица).

Также к новым сервисам, предлагаемым национальным оператором почтовой связи, относится электронная авансовая система расчета для юридических лиц. Это оцифрованный аналог бумажной авансовой книжки, позволяющий осуществлять online зачисление и списание денежных средств за услуги почтовой связи, контролировать движение денежных средств в личном кабинете 24/7, оплачивать широкий спектр услуг почтовой связи, в том числе отправку сообщений посредством национальной почтовой электронной системы. Количество заключенных договоров на оказание услуг с использованием электронной авансовой системы составляет 7 213 штук.

Предоставление услуг почтовой связи пользователям посредством сервиса «Мобильный почтальон» позволило автоматизировать работу почтальонов/почтовых курьеров и обеспечить населенные пункты, в том числе в сельской местности, современными услугами на основе информационно-коммуникационных технологий. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 5845 единиц.

Для развития дополнительного круглосуточного канала получения почтовых услуг, повышения уровня обслуживания клиентов и сокращения время ожидания при получении регистрируемых почтовых отправлений продолжается расширение сети и функциональных возможностей почтоматов (устройств самообслуживания). Сеть почтоматов Беларуси в настоящее время составляет 89 единиц.

Продолжается внедрение автоматизированной системы управления потоками клиентов, позволяющей распределять потоки пользователей услуг почтовой связи и ускорять процесс их обслуживания в объектах почтовой связи. В настоящее время указанная система функционирует в 308 объектах почтовой связи, имеющих два и более операционных окна.