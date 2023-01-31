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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КЕРАМИН» НАЧАЛО ПРОИЗВОДСТВО НОВОГО ФОРМАТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
18:27 31.01.2023
ОАО «Керамин» в новом сезоне 2023 года начало производство нового формата керамической плитки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новое прочтение получит плитка-кабанчик, ставшая уже классикой в дизайне интерьера.
Новинка сезона - глянцевая плитка для облицовки стен необычного размера 275х77,5 мм в коллекции «Брайт» начнет появляться в фирменных салонах «Керамин» уже в феврале 2023 г.
Она будет представлена в 7 актуальных цветах: смелый и невероятно стильный черный, традиционные серый и светло-серый цвета, эффектные оттенки зелёного и синего спектра. Каждый из них придаст пространству особый яркий характер.
Помимо оригинальной волнистой структуры, в коллекции также обыграна фактура плитки, имитирующая окрашенную поверхность с едва заметными трещинками, наводящие на мысли о старинных картинах.
«Новый формат плитки позволит расставить яркие акценты и оригинально подать отдельные объекты в помещении. Благодаря своему размеру, она сможет идеально разместиться практически в любом интерьере. А широкий выбор способа укладки (горизонтальный, вертикальный, со смещением или без, диагональный, шахматный, «елочкой») и сочетаний позволит воплотить различные дизайнерские решения. Все зависит только от фантазии и предпочтений», - прокомментировали на предприятии.
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