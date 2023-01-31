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ЭКОНОМИКА РБ
СЕТЬ МЕДЦЕНТРОВ «КРАВИРА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ СВОЮ РАБОТУ
18:02 31.01.2023
Сеть медцентров «Кравира» возобновляет работу. Об этом сообщается на сайте медцентра.
«…с 31 января 2023 г. сеть медицинских клиник «Кравира» возобновляет деятельность и оказание медицинских услуг по всем направлениям», - говорится в сообщении.
Минздрав Беларуси с 28 ноября 2022 года приостановил действие лицензий «Кравиры» из-за ряда нарушений.
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