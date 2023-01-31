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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ СЕРВИС ЕДАДИЛ
17:35 31.01.2023
Теперь в Беларуси доступен сервис Едадил — агрегатор скидок и спецпредложений из каталогов крупных торговых сетей.
Приложение позволяет найти выгодные варианты для покупки продуктов, детских товаров, бытовой химии и других повседневных вещей со скидкой. В сервисе собраны предложения из популярных супермаркетов и магазинов: «Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Светофор» и многие другие.
Сравнить цены пользователи могут через поиск в приложении: для этого нужно зайти в каталог и найти интересующий товар по названию во всех или только в избранных супермаркетах. На скидки магазинов можно подписаться на сервисе. Пользователи также могут составить список покупок, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. Списком можно делиться с семьей и друзьями.
Бесплатное приложение Едадил доступно для iOS и Android. Сервис входит в экосистему фудтех-сервисов Яндекса. В Беларуси уже работает приложение Яндекс Еда, в котором можно заказать блюда из ресторанов и продукты с доставкой домой из супермаркетов «Гиппо», «Соседи» и Bazar.
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