Теперь в Беларуси доступен сервис Едадил — агрегатор скидок и спецпредложений из каталогов крупных торговых сетей.

Приложение позволяет найти выгодные варианты для покупки продуктов, детских товаров, бытовой химии и других повседневных вещей со скидкой. В сервисе собраны предложения из популярных супермаркетов и магазинов: «Евроопт», «Гиппо», «Виталюр», «Соседи», «Корона», «Светофор» и многие другие.

Сравнить цены пользователи могут через поиск в приложении: для этого нужно зайти в каталог и найти интересующий товар по названию во всех или только в избранных супермаркетах. На скидки магазинов можно подписаться на сервисе. Пользователи также могут составить список покупок, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. Списком можно делиться с семьей и друзьями.

Бесплатное приложение Едадил доступно для iOS и Android. Сервис входит в экосистему фудтех-сервисов Яндекса. В Беларуси уже работает приложение Яндекс Еда, в котором можно заказать блюда из ресторанов и продукты с доставкой домой из супермаркетов «Гиппо», «Соседи» и Bazar.