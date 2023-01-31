За 2022 год контролеры-ревизоры Белорусской железной дороги проверили соблюдение правил проезда в 52 тысячах поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, основное внимание уделялось поездам городских и региональных линий экономкласса, на долю которых пришлось 96% от общего количества проведенных проверок. По результатам контрольных мероприятий взыскано штрафа и тарифа на сумму 241,1 тыс. рублей.

В 2023 году Белорусская железная дорога продолжит работу по усилению контроля оплаты проезда в поездах. В частности, запланировано проведение групповых проверок, декад сплошного контроля (в ходе которых проверяется до 90% поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на контролируемом участке), а также организация сплошного контроля поездов региональных линий экономкласса на всем пути следования.

Белорусская железная дорога призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами железнодорожного транспорта и своевременно оплачивать проезд!

Для удобства и экономии времени пассажиры могут приобрести электронные проездные документы с помощью мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания (для поездов с ненумерованными местами).

БЖД напоминает, что штраф за безбилетный проезд составляет: в поездах городских линий - от 0,5 до 1 базовой величины; в поездах региональных линий - 0,7 базовой величины; в поездах межрегиональных и международных линиях - 1 базовую величину.

Курение (потребление) табачных изделий, использование электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где они в соответствии с законодательными актами запрещены, влекут наложение штрафа в размере до 4 базовых величин.

В соответствии с постановлением Совета министров № 967 от 30 декабря 2022 г. с 1 января 2023 г. базовая величина установлена в размере 37 рублей.