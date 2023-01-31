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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЯСОКОМБИНАТА В ОРШАНСКОМ РАЙОНЕ
17:11 31.01.2023
Грубейшие нарушения ветеринарного законодательства выявлены в ходе проверки частного мясокомбината в д.Митьковщина Оршанского района, проведенной совместно работниками КГК Витебской области и областного управления ДФР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, на производственном объекте не разделены системы сбора производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод, они не присоединены к общегородской канализации и не имеют собственную систему очистных сооружений. Из-за этого сточные воды растекались на прилегающих к производственным цехам землях сельхозорганизации.
Кроме того, руководством предприятия не приняты должные меры по устранению ранее выявленных нарушений: не обеспечено надлежащее содержание и эксплуатация территории и помещений производственного объекта, должная санитарная обработка технологического оборудования, инвентаря, транспорта и др.
По результатам проверки приостановлена деятельность ООО «Мясокомбинат № 5» в Реестре производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного производственного (пищевого) сырья животного происхождения.
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