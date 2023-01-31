На ЕПЭУ с 27 января 2023 года доступны две новые электронные услуги общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) по предоставлению сведений о пустующих домах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, сведения формируются на основе государственной информационной системы «Единый реестр имущества».

Электронная услуга 3.71.01 «Количество домов, включенных в Единый реестр пустующих домов за определенный период времени на определенной территории» доступна государственным органам, физическим и юридическим лицам при строгой аутентификации (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи либо с помощью идентификационной карты гражданина Республики Беларусь).

Поиск осуществляется по периоду времени, в течение которого осуществлено внесение информации о включении пустующих домов в Единый реестр пустующих домов, а также коду административно-территориальной или территориальной единицы.

Электронная услуга 3.71.02 «Паспорт субъекта ЕРИ» доступна государственным органам и юридическим лицам при строгой аутентификации (доступ с использованием личной электронной цифровой подписи либо с помощью идентификационной карты гражданина Республики Беларусь).

Поиск осуществляется по наименованию субъекта либо его УНП.