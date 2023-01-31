ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ» ПОДТВЕРДИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ


16:06 31.01.2023

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» подтвердило безопасность и качество при изготовлении пищевой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, вручение сертификатов соответствия на системы менеджмента безопасности пищевой продукции ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» состоялось 27 января 2023 г.

Функционирование системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии с СТБ 1470-2012 и системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с СТБ ISO 22000-2020 на «Производственной площадке при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» гарантирует безопасность выпускаемой продукции от «поля к столу».

Экспертами-аудиторами Витебского ЦСМС при сертификации систем менеджмента были охвачены все структурные подразделения предприятия, задействованные в изготовлении пищевой продукции.

Специалисты производственной площадки при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» подчеркнули, что методы и подходы аудита в области безопасности и качества пищевой продукции, применяемые экспертами-аудиторами органа по сертификации систем менеджмента Витебского ЦСМС, послужили бесценным опытом и будут использованы ими при осуществлении внутреннего аудита системы.

Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) требованиям СТБ 1470-2012 удостоверяет, что в организации проведен анализ опасностей на всех стадиях жизненного цикла продукции, выявлены критические контрольные точки, установлены критические пределы, обеспечивается их мониторинг и корректирующие действия при выявлении отклонений.

Концепция СТБ ISO 22000-2020 представляет собой управление безопасностью пищевых продуктов в непрерывно улучшающийся процесс, где применяется подход, помогающий выявлять, предотвращать и уменьшать опасность на протяжении всей цепи питания. Использование цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй) помогает организациям не останавливаться на достигнутых результатах, а постоянно улучшаться.

В настоящее время в Беларуси сертифицировано 355 систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) на соответствие СТБ 1470-2012 и 105 систем менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие СТБ ISO 22000-2020.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
валюта курс
EUR 2.8867
USD 2.6468
RUB 3.8120
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.9042 +0.026
USD 2.6744 +0.0276
RUB 3.8102 -0.0018
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6820 2.8880
USD 2.6660 2.6700
RUB 2.8000 3.8000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0760 1.0830
EUR/RUB 76.0000 101.0000
USD/RUB 70.0000 93.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте