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ЭКОНОМИКА РБ
АГРОКОМБИНАТ «ДЗЕРЖИНСКИЙ» ПОДТВЕРДИЛ БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
16:06 31.01.2023
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» подтвердило безопасность и качество при изготовлении пищевой продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, вручение сертификатов соответствия на системы менеджмента безопасности пищевой продукции ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» состоялось 27 января 2023 г.
Функционирование системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) в соответствии с СТБ 1470-2012 и системы менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с СТБ ISO 22000-2020 на «Производственной площадке при д. Дворище» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» гарантирует безопасность выпускаемой продукции от «поля к столу».
Экспертами-аудиторами Витебского ЦСМС при сертификации систем менеджмента были охвачены все структурные подразделения предприятия, задействованные в изготовлении пищевой продукции.
Специалисты производственной площадки при д. Дворище ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» подчеркнули, что методы и подходы аудита в области безопасности и качества пищевой продукции, применяемые экспертами-аудиторами органа по сертификации систем менеджмента Витебского ЦСМС, послужили бесценным опытом и будут использованы ими при осуществлении внутреннего аудита системы.
Сертификат соответствия системы менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) требованиям СТБ 1470-2012 удостоверяет, что в организации проведен анализ опасностей на всех стадиях жизненного цикла продукции, выявлены критические контрольные точки, установлены критические пределы, обеспечивается их мониторинг и корректирующие действия при выявлении отклонений.
Концепция СТБ ISO 22000-2020 представляет собой управление безопасностью пищевых продуктов в непрерывно улучшающийся процесс, где применяется подход, помогающий выявлять, предотвращать и уменьшать опасность на протяжении всей цепи питания. Использование цикла PDСA (Plan-Do-Check-Act, Планируй – Делай – Проверяй – Действуй) помогает организациям не останавливаться на достигнутых результатах, а постоянно улучшаться.
В настоящее время в Беларуси сертифицировано 355 систем менеджмента безопасности пищевых продуктов на основе анализа опасностей и критических контрольных точек (НАССР) на соответствие СТБ 1470-2012 и 105 систем менеджмента безопасности пищевой продукции на соответствие СТБ ISO 22000-2020.
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