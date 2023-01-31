Минский часовой завод «Луч» обновил свою кофейню в центре Минска.

Теперь она называется 2209 – в честь легендарного часового механизма. По этому случаю 1 февраля заведение изменит стандартный режим работы и угостит посетителей кофе.

С 2018 года кофейню в помещении флагманского магазина «Луча» (пр-т Независимости, 18) можно было найти по вывеске с цифрами 1801. Название связано с легендарным часовым механизмом, который выпускается на «Луче» до сих пор и не теряет своей актуальности.

Но история производства помнит и другие выдающиеся механизмы. Именно поэтому «Луч» обновил кофейню, выбрав концепцию движения времени и символически «переведя стрелки» с 1801 на 2209 – этими цифрами обозначается еще один часовой механизм завода, самый тонкий и сложный.

Ранее 2209 использовался в изготовлении костюмных часов, а теперь благодаря кофейне станет частью современной истории бренда.

Вслед за названием обновилось и основное меню: в нём появились новые напитки, в том числе три фирменных кофе – «2209», «Луч» и «Однострелочник». Гости смогут попробовать классические и авторские напитки, а также альтернативу, сваренную на свежеобжаренном зерне, тщательно отбираемом бариста каждую неделю.

Неформальное открытие 2209 состоится 1 февраля и пройдет в символичное время – с 18:01 до 22:09.

Таким образом состоится переход кофейни от старого названия к новому, а посетители, которые придут с часами «Луч» на руке, получат один из новых напитков в подарок.

Со 2 февраля заведение продолжит работу в стандартном режиме.