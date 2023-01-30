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ЭКОНОМИКА РБ


РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ В МОЗЫРЕ ФИКТИВНО ПРОДАЛ ЗДАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕГО АРЕНДОЙ


14:38 31.01.2023

Мозырским межрайотделом финансовых расследований совместно с налоговой инспекцией по Калинковичскому району установлена незаконная деятельность руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Мозыря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководитель организации, имея в распоряжении недвижимое имущество, помещения которого сдаются в аренду, организовал его фиктивную продажу в адрес своего родственника, а впоследствии зарегистрировал родственника в качестве индивидуального предпринимателя.

После этого между родственником-ИП и субъектами хозяйствования, в том числе подконтрольными руководителю организации, были номинально заключены договоры аренды недвижимого имущества.

Денежные средства в качестве арендной платы субъекты хозяйствования перечисляли на карт-счет предпринимателя. При этом пластиковая карта от карт-счета находилась у руководителя общества, деньги с карт-счета он обналичивал и использовались на личные нужды.

В результате применения на протяжении в 2016-2021 годов данной схемы бизнесмен получил доход в размере свыше 1,6 млн. рублей, с которого не был уплачен подоходный налог в сумме свыше 200 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
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