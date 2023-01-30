|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ В МОЗЫРЕ ФИКТИВНО ПРОДАЛ ЗДАНИЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЕГО АРЕНДОЙ
14:38 31.01.2023
Мозырским межрайотделом финансовых расследований совместно с налоговой инспекцией по Калинковичскому району установлена незаконная деятельность руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью Мозыря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, руководитель организации, имея в распоряжении недвижимое имущество, помещения которого сдаются в аренду, организовал его фиктивную продажу в адрес своего родственника, а впоследствии зарегистрировал родственника в качестве индивидуального предпринимателя.
После этого между родственником-ИП и субъектами хозяйствования, в том числе подконтрольными руководителю организации, были номинально заключены договоры аренды недвижимого имущества.
Денежные средства в качестве арендной платы субъекты хозяйствования перечисляли на карт-счет предпринимателя. При этом пластиковая карта от карт-счета находилась у руководителя общества, деньги с карт-счета он обналичивал и использовались на личные нужды.
В результате применения на протяжении в 2016-2021 годов данной схемы бизнесмен получил доход в размере свыше 1,6 млн. рублей, с которого не был уплачен подоходный налог в сумме свыше 200 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении руководителя ООО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2023
Курсы в банках
на 31.01.2023
Конвертация в банках
на 31.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте