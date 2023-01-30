Госстандарт и Республиканская ассоциация предприятий промышленности ассоциация предприятий промышленности «БелАПП» обсудили вопросы участия в разработке стандартов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, цель состоявшейся 27 января 2023 г. встречи – привлечение представителей отечественной промышленности и бизнеса к более активному участию в работах по техническому регулированию и стандартизации.

В соответствии со Стратегией развития стандартизации Беларуси до 2030 г. предпринимаются шаги для минимизации последствий ограничений, с которыми сегодня сталкивается промышленность. В этой связи возрастает значение стандартизации как одного из инструментов для успешного ведения бизнеса.

«Вы можете быть законодателями «моды» в том или ином направлении. С вашей, практической, точки зрения можете устанавливать свои требования в стандартах. Вы должны быть и инициаторами, и непосредственными участниками этого процесса, – обратилась к участникам встречи первый заместитель председателя Госстандарта Елена Моргунова. – Именно по вашей инициативе Госстандарт вносит в план государственной стандартизации тот или иной стандарт, и будет правильно, если его разработка пройдет с вашим всесторонним участием».

Серьезное внимание должно уделяться и деятельности в рамках технических комитетов по стандартизации как на национальном, так и на межгосударственном уровнях.

«Важно заложить в межгосударственные стандарты требования, которые будут содействовать развитию экспорта, – поделилась своим видением работы технических комитетов Елена Моргунова. – Даже в стандарты, которые пришли на согласование, можно вносить предложения, продвигая свои интересы».

Первый заместитель председателя БелАПП Александр Панасюк поддержал предложение более активного участия в работе по стандартизации: «Вы правильно сказали: если я – промышленник, то понимаю, как правильно организовать технологический процесс, и могу делать соответствующие предложения в стандарты. Со своей стороны, как ассоциация, мы можем приглашать к этому процессу наши предприятия. Тем более, что примеры практики разработки стандартов среди членов ассоциации есть».

Полноправными членами БелАПП является 195 предприятий Министерства промышленности, Государственного военно-промышленного комитета, Госстандарта, концерна «Белнефтехим», холдинга «Белфармпром» и др. Одна из целей ассоциации связана с вопросами, которые решает Госстандарт, – участие в разработке общегосударственных стратегий, программ и мер по повышению конкурентоспособности и эффективности, обеспечению инновационного развития и модернизации промышленных предприятий, содействие формированию экспортно ориентированных, высокотехнологичных, ресурсосберегающих отраслей промышленности.

В ближайшее время предприятия БелАПП рассмотрят пакет документов, представленный Госстандартом, с тем, чтобы определить наиболее актуальные направления для продолжения сотрудничества.