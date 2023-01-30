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ЭКОНОМИКА РБ


ГЭС БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ВЫРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 370 МЛН КВТЧ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ


13:18 31.01.2023

ГЭС Беларуси в 2022 году выработали более 370 млн кВтч электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго

Примерно столько же выработано гидроэлектростанциями в 2021 году.

Всего в нашей стране 52 ГЭС. Их установленная электрическая мощность - 96,2 МВт. Крупнейшие - Витебская и Полоцкая ГЭС. В прошлом году ими суммарно выработано 236 млн. кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить свыше 75 тысяч тонн условного топлива.

Наряду с ГЭС развиваются солнечная и ветроэнергетика. В целом мощность установок возобновляемых источников энергии в стране за последние девять лет выросла более чем в 6 раз – с 93 МВт до 608 МВт на конец 2022 года.
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