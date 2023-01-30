Министерство связи и информатизации 3 февраля 2023 года выпускает в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица» из серии «Птицы Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 131/2:13. Размер марки 37х26 мм. В листе семь марок и один купон. Размер листа 101х127 мм. Тираж марки - 35 тыс.

Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».

К выпуску также подготовлена карточка для картмаксимума.

В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».