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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 3 ФЕВРАЛЯ ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПОЧТОВУЮ МАРКУ «ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА»
11:55 31.01.2023
Министерство связи и информатизации 3 февраля 2023 года выпускает в обращение почтовую марку «Обыкновенная горлица» из серии «Птицы Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белпочта», печать офсетная, полноцветная. Бумага мелованная, гуммированная. Зуб. греб. 131/2:13. Размер марки 37х26 мм. В листе семь марок и один купон. Размер листа 101х127 мм. Тираж марки - 35 тыс.
Марка печаталась в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А.Т. Непогодина».
К выпуску также подготовлена карточка для картмаксимума.
В день выпуска почтовой марки в обращение на почтамте Минска будет проводиться специальное гашение на конверте «Первый день».
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