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ЭКОНОМИКА РБ


ГОДОВОЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «БРЕСТ» ВПЕРВЫЕ ПРЕВЫСИЛ $1 МЛРД


11:46 31.01.2023

Годовой объем экспорта резидентов свободной экономической зоны «Брест» впервые превысил $1 млрд.

Как сообщает сайт СЭЗ, в 2022 году положительное сальдо составило в $461 млн, или 44% от объемов отгруженной за пределы страны продукции.

По итогам 2022 года резиденты СЭЗ перевыполнили задание по экспорту на 2,7% с темпом роста 109% при плане 106,3%. За январь-ноябрь выпадающий объем экспорта с рынков стран ЕС и Украины перекрыт в два раза поставками в страны ЕАЭС на сумму $154 млн.

Так, в 3,7 раза вырос экспорт продукции ООО "Аккумуляторный Альянс", почти в 5,5 раза - ОАО "Бархим", более чем в 1,7 - ИООО "Вастега", в 1,4 раза - ИП "Инко-Фуд", в 2,5 - ИООО "Кондор".

На 18% больше, чем в прошлом году, экспортировали своей продукции СП "Санта Бремор" и ООО "СТиМ".

На 16% возросли экспортные поставки Брестского чулочного комбината.

В целом по результатам прошедшего года доля резидентов СЭЗ в общем объеме экспорта предприятий Брестской области составила 28%.

Сейчас все предприятия свободной экономической зоны работают в режиме полной занятости. Сохраняется и достигнутая во втором полугодии 2022 года положительная динамика роста объемов выпускаемой продукции.

Так, "Санта Бремор" планирует в этом году увеличить физические объемы производства на 7,3%, "Гефест-техника" - на 8,2%, "Инволюкс" - на 18,7%, "Полиполь Мебель Бел" - на 9,5%.

В прошлом году, несмотря на трудности, 42 резидента свободной экономической зоны «Брест» продолжили инвестирование в производство.

Помимо этого, зарегистрировано семь новых организаций с суммарным объемом инвестиций $92 млн.
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