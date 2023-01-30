Стартовал прием заявок на XX конкурс Интернет-премия ТИБО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на официальном сайте форума ТИБО создан специальный раздел, посвященный конкурсу. Воспользовавшись предложенной формой для регистрации, владелец и(или) разработчик интернет-ресурса может представить сайт на соискание премии.

Прием заявок на конкурс продлится до 20 марта 2023 года.

Интернет-премия ТИБО проводится в Беларуси ежегодно с 2003 года. Основными целями конкурса являются: популяризация лучших интернет-ресурсов национального сегмента глобальной сети, содействие развитию национального сегмента интернета как среды для продвижения товаров и услуг, профессиональной деятельности, творчества, отдыха, общения.

С начала проведения конкурса в нем приняло участие около 9000 белорусских интернет-ресурсов.

Организаторами конкурса Интернет-премия ТИБО являются: Министерство связи и информатизации, Министерство информации, ЗАО «Техника и коммуникации».

В этом году конкурс проводится по 10 основным номинациям: «Органы государственного управления и власти»; «Информационный ресурс»; «Образование и наука»; «для детей и юношества»; «здоровье и медицина»; «спорт»; «туризм и отдых»; «корпоративные Интернет-ресурсы»; «Интернет-торговля»;«Корпоративные аккаунты в социальных сетях.

В этом году жюри конкурса дополнительно имеет право выдвинуть на соискание интернет-премии любой белорусский интернет-ресурс, достойный и заслуживающий по их мнению награды конкурса. Решение по каждому из выдвинутых ресурсов принимается голосованием членов жюри на итоговом заседании.

Награждение победителей и призеров конкурса состоится в дни работы форума ТИБО (18-21 апреля 2023 г., Минск, пр. Победителей, 111А). В церемонии награждения традиционно примут участие руководители профильных министерств и ведомств, общественных организаций.