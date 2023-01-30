Предприятия концерна «Беллесбумпром» планомерно осваивают рынки стран Африки. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

«Предприятия концерна «Беллесбумпром» ведут активную работу по расширению географии поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья. В 2022 году впервые продукция организаций концерна отправилась в Тунис», - говорится в сообщении.

Отмечается, что освоение рынков Африки началось с Египта в 2015 году. Продукция также экспортируется в Алжир, Кению, Марокко. Среди ключевых товарных позиций – бумага, картон. В денежном выражении экспорт в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 20%.