|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ОСВАИВАЕТ РЫНКИ СТРАН АФРИКИ
09:57 31.01.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» планомерно осваивают рынки стран Африки. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
«Предприятия концерна «Беллесбумпром» ведут активную работу по расширению географии поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья. В 2022 году впервые продукция организаций концерна отправилась в Тунис», - говорится в сообщении.
Отмечается, что освоение рынков Африки началось с Египта в 2015 году. Продукция также экспортируется в Алжир, Кению, Марокко. Среди ключевых товарных позиций – бумага, картон. В денежном выражении экспорт в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 20%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.01.2023
Курсы в банках
на 31.01.2023
Конвертация в банках
на 31.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте