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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ОСВАИВАЕТ РЫНКИ СТРАН АФРИКИ


09:57 31.01.2023

Предприятия концерна «Беллесбумпром» планомерно осваивают рынки стран Африки. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

«Предприятия концерна «Беллесбумпром» ведут активную работу по расширению географии поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья. В 2022 году впервые продукция организаций концерна отправилась в Тунис», - говорится в сообщении.

Отмечается, что освоение рынков Африки началось с Египта в 2015 году. Продукция также экспортируется в Алжир, Кению, Марокко. Среди ключевых товарных позиций – бумага, картон. В денежном выражении экспорт в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос на 20%.
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