В 2022 году организациями всех форм собственности Витебской области построено 3,7 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 306 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 152,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 50% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 120,2 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 66,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 60,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19,7% от общего ввода по области.