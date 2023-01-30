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ЭКОНОМИКА РБ


ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РУП «ВИТЕБСКЭНЕРГО» В 2022 ГОДУ ВЫРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 242 МЛН КВТ·Ч


18:08 30.01.2023

Гидроэлектростанции РУП «Витебскэнерго» в 2022 году выработали более 242 млн кВт·ч. Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Витебскэнерго».

Согласно информации, основная часть «зеленых» киловатт-часов произведена крупнейшими гидроэлектростанциями страны – Витебской и Полоцкой ГЭС. Суммарный объем выработки составил 236 млн кВт·ч, что позволило сэкономить свыше 75 тысяч т у.т.

Кроме того, в энергосистеме Витебщины работают еще 7 малых ГЭС общей мощностью 2,8 МВт.

Их история начинается в 50-60 годах прошлого века, когда на реках Витебской области был построен ряд малых ГЭС для электроснабжения близлежащих объектов в сельской местности. Позже они потеряли свою актуальность, поэтому их работа была приостановлена. В 90-е годы в связи с ростом цен на энергоносители интерес к возобновляемой энергии снова возрос. В «Витебскэнерго» были восстановлены и прошли реконструкцию семь гидроэлектростанций мощностью от 0,25 до 0,93 МВт. Это Богинская, Клястицкая, Лепельская, Лукомльская, Браславская, Гомельская и Добромыслянская ГЭС. Благодаря их вкладу ежегодно экономится около 2 тысяч т у. т.
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