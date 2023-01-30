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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ ЗА 2022 ГОД ВЫРОСЛИ НА 13,6%


18:02 30.01.2023

В январе-декабре 2022 года в бюджет Могилевской области поступило 655,5 млн рублей подоходного налога с физических лиц, что составляет 36,2% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма поступлений увеличилась на 78,6 млн рублей, или на 13,6% в фактическом исчислении.

По организациям государственного сектора экономики рост поступлений составил 45,7 млн рублей, или 11,2%, по организациям негосударственного сектора поступления возросли на 29 млн рублей, или на 18,2%.

В структуре поступлений наибольший удельный вес занимают поступления организаций государственного сектора экономики – 69,4%, или 455,2 млн рублей. Например, государственные учреждения уплатили 187,2 млн рублей (рост 14,6 млн рублей, или 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), акционерные общества – 158,6 млн рублей (рост 19,2 млн рублей, или 13,8%).
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