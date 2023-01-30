Специалисты РУП «Брестэнерго» расширили мониторинг технического состояния кабельных линий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в Брестской области аномально теплая зима и ранний паводок привели к подтоплениям отдельных районов и городских территорий. Вода размывает грунт, из-за чего возможны повреждения кабельных линий. Их общая протяженность в области составляет около 6 тыс. км.

Для контроля за ситуацией в регионе активизированы работы по диагностике технического состояния трасс кабельных линий, в том числе задействованы передвижные электротехнические лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием для оперативного выявления повреждений и их устранения. По информации РУП «Брестэнерго», всего их 18.

Мобильные контрольно-измерительные комплексы на колесах – своего рода «скорая электрическая помощь», ориентированная на решение широкого круга задач на удаленном расстоянии. Такие лаборатории позволяют проводить полный комплекс испытаний не только кабельных линий, но и другого электротехнического оборудования непосредственно на месте его эксплуатации. Таким образом повышается надежность электроснабжения.