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ЭКОНОМИКА РБ
ГОТОВНОСТЬ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ К ВЕСНЕ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 80%
17:28 30.01.2023
Готовность сельхозтехники к весне в Гомельской области составляет почти 80%. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.
«Из почти 3700 единиц сельскохозяйственной техники, запланированной к ремонту, уже восстановили 1564. За прошедшую неделю - 460. На сегодня процент готовности техники весеннего назначения - 79", - сказал председатель комитета.
По его словам, темпы работ следует нарастить Кормянскому, Наровлянскому, Октябрьскому, Добрушскому, Калинковичскому районам.
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