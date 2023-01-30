Готовность сельхозтехники к весне в Гомельской области составляет почти 80%. Об этом сообщил на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Дмитрий Петрожицкий.

«Из почти 3700 единиц сельскохозяйственной техники, запланированной к ремонту, уже восстановили 1564. За прошедшую неделю - 460. На сегодня процент готовности техники весеннего назначения - 79", - сказал председатель комитета.

По его словам, темпы работ следует нарастить Кормянскому, Наровлянскому, Октябрьскому, Добрушскому, Калинковичскому районам.