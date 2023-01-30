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ЭКОНОМИКА РБ


ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – МИНЭКОНОМИКИ


17:20 30.01.2023

Должны быть одинаковые условия работы для всех субъектов хозяйствования. Об этом заявила в эксклюзивном интервью программе «Контуры» телеканала «ОНТ» заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

По ее мнению, конкурентная среда между ИП и юридическими лицами нарушена. Должны быть одинаковые условия работы для всех субъектов хозяйствования.

«Нередко новое воспринимается критически. Те, кто не готов даже, знаете, прочитать новую нормативку, высказываются очень эмоционально против изменений. При этом многие бизнесмены благодарят нас за цифровизацию процессов, за платформу, за возможность администрировать профессиональный налог в своем телефоне.

По сути, на сегодняшний день налоговой системой предлагаются несколько вариантов оплаты. Не устраивает профналог, тогда можно остаться индивидуальным предпринимателем. Только, пожалуйста, покажи свою выручку минус твои затраты, и с оставшейся суммы – заплати двадцать процентов. Все просто, понятно, цивилизованно. Не можешь, по каким-то причинам, показать свои издержки – вычитай из выручки двадцать процентов и с оставшейся суммы плати налог. Есть и такой вариант», – пояснила Татьяна Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос журналиста о предварительных результатах работы по совершенствованию делового климата в Беларуси, замминистра экономики отметила, что во многом на его формирование влияют административные процедуры.

«У нас таких в стране 1068. И мы работаем над их упрощением. В 300 административных процедурах сокращены сроки либо количество документов, которое необходимо подавать. Еще по 400 – работа продолжается.

Очень важный резерв в развитии частного предпринимательства – потребности экономики в рамках импортозамещения. Мы создали интерактивную цифровую площадку, где в режиме «24 на 7» можно видеть запросы флагманов машиностроения и предложения малого бизнеса. На сегодняшний день, уже заключено более 200 контрактов. Это означает, что предприниматели заинтересованы в кооперации с крупными госпредприятиями и готовы участвовать в программах импортозамещения. Это те ниши, где ИП могли бы подставить государству свое плечо», – резюмировала Татьяна Бранцевич.
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