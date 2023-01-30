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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
16:53 30.01.2023
В 2022 году организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 3533 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 330 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 143,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,6% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 94 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено в эксплуатацию 65,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 90,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 27,4% от общего ввода по области.
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