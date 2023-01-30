Студенты БГУ работают над приложением для эффективного использования наземного транспорта в городе Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, идея разработки принадлежит третьекурсникам факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Владимиру Пуне и Сергею Гаращенко. Приложение позволит выбрать наиболее удобный и экономный способ передвижения до пункта назначения.

Ребята проанализировали количество запросов по фразе «Как доехать до…» в поисковой системе Yandex и сделали вывод: более 60% жителей Минска отдают предпочтение наземному транспорту. Современные действующие приложения не рассчитывают стоимость поездки в автобусах, троллейбусах, трамваях. Разработка студентов БГУ даст возможность просмотреть маршрут на различных видах транспорта и оценивать каждый вариант передвижения с точки зрения затрат времени и денег.

Кроме того, в задумке создателей, внести в программу прокатные электросамокаты.

По словам Владимира Пуни, данный вид транспорта является быстрым и недорогим.

«Многие недооценивают это средство передвижения. Но на самом деле иногда удобнее воспользоваться самокатом, чем ждать автобус на остановке. Особенно, если нужно преодолеть небольшое расстояние. Ожидается, что использование электросамокатов уменьшит вредные выбросы в окружающую среду», – отметил студент.

Сейчас проект на стадии создания функционала. Ребята изучают приложения «Яндекс карты» и Google maps, определяют сильные и слабые стороны продукта конкурентов. Студенты уверены, что в течение года им удастся найти оптимальный вариант приложения, который подойдет именно для жителей Минска.

Отметим, инициатива третьекурсников ФПМИ прошла в городской этап Республиканского проекта «100 идей для Беларуси».