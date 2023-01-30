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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2022 ГОДУ ПРОСЕЛ НА 2,3%
15:00 30.01.2023
В Могилевской области розничный товарооборот в 2022 году составил 5873,1 млн рублей, или 97,7% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 16 рублей против 14,1 рубля в предыдущем году.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,1% розничного товарооборота области, в 2022 году составил 5407,1 млн рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2022 году составил 3913,5 млн рублей, или 101,3% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 264 млн рублей, или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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