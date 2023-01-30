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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ РЕАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ В БЕЛАРУСИ В НАЧАЛЕ 2023 ГОДА
14:38 30.01.2023
В Беларуси динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
В нем отмечается, что рынок труда в Беларуси в конце прошлого года оставался сильным. В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% г/г. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее.
«Переход заработных плат к росту может быть связан с сильным замедлением инфляции в результате действия административных мер. Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года», - прогнозируют экономисты ЕАБР.
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