В Беларуси динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что рынок труда в Беларуси в конце прошлого года оставался сильным. В декабре отмечен рост реальной заработной платы на 0,6% г/г. При этом уровень безработицы в IV квартале составил 3,6%, уменьшившись с 3,8% годом ранее.

«Переход заработных плат к росту может быть связан с сильным замедлением инфляции в результате действия административных мер. Динамика реальной заработной платы может сохранить положительные годовые темпы роста в начале текущего года», - прогнозируют экономисты ЕАБР.