В январе-декабре 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 655,3 млн рублей, или 36,2% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 6,7%, или на 41,3 млн рублей в фактическом исчислении, в том числе от микроорганизаций – на 42,4% (рост 50,1 млн рублей); от средних организаций – на 25% (31,2 млн рублей); от индивидуальных предпринимателей – на 29,9% (20,2 млн рублей).

На 1 января 2023 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,2 тыс. плательщиков, в том числе 26,1 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,1 тыс. – юридических лиц.