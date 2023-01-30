Волковысский межрайонный отдел финансовых выявил индивидуального предпринимателя, который с 2016 года не доплатил в бюджет почти 270 тыс. рублей налогов за счет схемы искусственного дробления бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в целях минимизации налоговой нагрузки он организовал регистрацию еще двух граждан в качестве индивидуальных предпринимателей, на которых оформил недвижимое имущество (здания магазинов, торговых центров).

Выручка от сдачи в аренду коммерческой недвижимости искусственно распределялась между тремя субъектами хозяйствования, что позволило каждому из них применять упрощенную систему налогообложения. За счет неправомерного применения особого режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов.

В отношении индивидуального предпринимателя, а также лиц, оказывавших ему содействие в противоправной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 УК Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов, сборов).

Работниками Волковысского межрайонного отдела финансовых расследований при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома в ходе проведения неотложных следственных действий у подозреваемых изъяты денежные средства в сумме более 200 тыс. долларов США, 250 тыс. евро. Наложен арест на дорогостоящие транспортные средства и недвижимое имущество.

Основные участники преступной схемы (4 человека) задержаны, к одному из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.