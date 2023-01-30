Грузооборот в Могилевской области в 2022 году составил 1809,2 млн тонно-километров, или 83% к соответствующему периоду 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в 2022 году составил 985,7 млн пассажиро-километров, или 108,9% к 2021 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 135 млн человек, или 96,3% к уровню 2021 года.

Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.