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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ РУХНУЛ НА 17%
13:17 30.01.2023
Грузооборот в Могилевской области в 2022 году составил 1809,2 млн тонно-километров, или 83% к соответствующему периоду 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, пассажирооборот в 2022 году составил 985,7 млн пассажиро-километров, или 108,9% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 135 млн человек, или 96,3% к уровню 2021 года.
Информация о грузоперевозках транспортных организаций области не представлена.
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