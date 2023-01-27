Комитет госконтроля Гомельской области в ходе мониторинга установил нарушения законодательства при направлении школьников в детские реабилитационно-оздоровительные центры и национальный центр «Зубренок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК региона, по законодательству в течение календарного года за счет бюджетных средств может быть выделено не более одной путевки в детские реабилитационно-оздоровительные центры лицам, имеющим на это право. Также не более одного раза в год за государственный счет предусмотрено оздоровление в детском центре «Зубренок».

Государственными контролерами в общей сложности выявлены 27 фактов оздоровления детей два и более раз в течение года, на что потрачено более 27 тыс. рублей бюджетных средств.

По результатам мониторинга неправомерные расходы возмещены в бюджет. Комитетом госконтроля для принятия мер реагирования информированы заинтересованные государственные органы, выработан ряд предложений по усилению контроля в данной сфере.