beCloud начинает оказание услуги по предоставлению доступа к офисному программному обеспечению.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), новая услуга позволяет приобрести лицензионные офисные программные продукты для повышения эффективности решения повседневных задач при работе с документами различных форматов.

На старте клиентам доступна возможность приобретения продуктов из пакета OfficeSuite, одного из наиболее востребованных офисных решений. Разработчиком OfficeSuite является компания MobiSystems, которая обслуживает более 300 миллионов индивидуальных и корпоративных клиентов из 195 стран.

Пакет OfficeSuite — это офисный пакет с модулями для редактирования документов, презентаций и электронных таблиц, интегрированным почтовым клиентом, а также редактором PDF, который поддерживает экспорт и конвертацию файлов формата PDF.

OfficeSuite предлагает полную совместимость с общепринятыми форматами документов. Пользователям OfficeSuite предлагается удобный и хорошо знакомый интерфейс офисных программ для ПК и других персональных устройств.

На сегодня OfficeSuite известен самым большим количеством загрузок и самыми высокими рейтингами в Google Play, Amazon App Store, Samsung Apps и App Store Apple.