|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К ОФИСНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
12:42 30.01.2023
beCloud начинает оказание услуги по предоставлению доступа к офисному программному обеспечению.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), новая услуга позволяет приобрести лицензионные офисные программные продукты для повышения эффективности решения повседневных задач при работе с документами различных форматов.
На старте клиентам доступна возможность приобретения продуктов из пакета OfficeSuite, одного из наиболее востребованных офисных решений. Разработчиком OfficeSuite является компания MobiSystems, которая обслуживает более 300 миллионов индивидуальных и корпоративных клиентов из 195 стран.
Пакет OfficeSuite — это офисный пакет с модулями для редактирования документов, презентаций и электронных таблиц, интегрированным почтовым клиентом, а также редактором PDF, который поддерживает экспорт и конвертацию файлов формата PDF.
OfficeSuite предлагает полную совместимость с общепринятыми форматами документов. Пользователям OfficeSuite предлагается удобный и хорошо знакомый интерфейс офисных программ для ПК и других персональных устройств.
На сегодня OfficeSuite известен самым большим количеством загрузок и самыми высокими рейтингами в Google Play, Amazon App Store, Samsung Apps и App Store Apple.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2023
Курсы в банках
на 30.01.2023
Конвертация в банках
на 30.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте