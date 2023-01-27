В 2022 году объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 14706 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,7% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 111,2%, в обрабатывающей промышленности – 93,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.

Индекс промышленного производства за декабрь 2022 г. к ноябрю 2022 г. составил 101,9%.