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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛО НА 5,3%
12:30 30.01.2023
В 2022 году объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 14706 млн рублей, или в сопоставимых ценах 94,7% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 111,2%, в обрабатывающей промышленности – 93,3%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 103,3% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 99,8%.
Индекс промышленного производства за декабрь 2022 г. к ноябрю 2022 г. составил 101,9%.
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