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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ СОБРАНО 36,5 МЛРД РУБЛЕЙ В БЮДЖЕТ СТРАНЫ
11:59 30.01.2023
В 2022 году налоговыми органами в консолидированный бюджет страны собрано 36,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.
По его словам, план доходов консолидированного бюджета выполнен на 102,9%, сверх плана привлечено более миллиарда рублей.
В разрезе основных доходных источников наибольший удельный вес поступлений традиционно сложился по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 27,4%, в бюджет поступило 10 011,1 млн рублей.
Значительные поступления по подоходному налогу (удельный вес 25,4%, 9 281,3 млн рублей), по налогу на прибыль (15,1%, 5 513,3 млн рублей),
В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 94,1%, или 34 385,6 млн рублей.
На долю организаций государственного сектора экономики приходится 38,6% от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 14 096,4 млн рублей.
Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составила 55,5%.
В бюджет от данной категории плательщиков поступило 20 289,2 млн рублей.
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