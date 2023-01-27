В 2022 году налоговыми органами в консолидированный бюджет страны собрано 36,5 млрд рублей. Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

По его словам, план доходов консолидированного бюджета выполнен на 102,9%, сверх плана привлечено более миллиарда рублей.

В разрезе основных доходных источников наибольший удельный вес поступлений традиционно сложился по налогу на добавленную стоимость (НДС) – 27,4%, в бюджет поступило 10 011,1 млн рублей.

Значительные поступления по подоходному налогу (удельный вес 25,4%, 9 281,3 млн рублей), по налогу на прибыль (15,1%, 5 513,3 млн рублей),

В общей сумме поступлений наибольший удельный вес занимают платежи организаций – 94,1%, или 34 385,6 млн рублей.

На долю организаций государственного сектора экономики приходится 38,6% от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 14 096,4 млн рублей.

Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составила 55,5%.

В бюджет от данной категории плательщиков поступило 20 289,2 млн рублей.