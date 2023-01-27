|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 2022 ГОД В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 6,8 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
11:37 30.01.2023
В 2022 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 6,8 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 655,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 385,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 58,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 290,3 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 185,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 169,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,9% от общего ввода по области.
В январе-декабре 2022 г. введено в эксплуатацию 62 многоквартирных жилых дома общей площадью 307,9 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.01.2023
Курсы в банках
на 30.01.2023
Конвертация в банках
на 30.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте