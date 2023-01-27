В 2022 году организациями всех форм собственности Брестской области построено 6,8 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 655,2 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 385,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 58,8% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 290,3 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 185,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 169,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 25,9% от общего ввода по области.

В январе-декабре 2022 г. введено в эксплуатацию 62 многоквартирных жилых дома общей площадью 307,9 тыс. квадратных метров. Все они являются энергоэффективными.